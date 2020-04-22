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برلمان

عبد العال يحيل قانون الوقاية من الأمراض المعدية للجنة مشتركة من الصحة والتشريعية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:26 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد خليل العماري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، والتي من المقرر أن تشهد أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس في جلسته العامة أمس، الثلاثاء، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومشروع قانون آخر بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 لدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

كما سيأخذ مجلس النواب الرأي النهائي في الجلسة العامة اليوم على مشروعات قوانين أخرى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، فضلا عن مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، ومشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
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