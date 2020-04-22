أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: العالم أصبح في خندق واحد لـ مواجهة كورونا

بدأ الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، لبحث التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لقناة "العربية" الإخبارية، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين، إن العالم أصبح في خندق واحد لمواجهة فيروس كورونا، الذي اجتاح 193 دولة وإقليم.





وشدد العثيمين، خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي، على مساندته لمبادرات الهدنة ووقف إطلاق النار التي أطلقتها المرجعيات الدولية.





كما أشاد الأمين العام للمنظمة على الجهود التي بذلتها دول التعاون في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا وجوب مد يد العون إلى اللاجئين والنازحين في دول النزاع من أجل مواجهة الفيروس المستجد.





واستعرض الاجتماع آثار الجائحة على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء.





وكانت المنظمة أعلنت في بيان الأحد الماضي عقدها اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، لبحث سبل مواجهة الفيروس المستجد.