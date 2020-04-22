شاهد.. تجارب سريرية جديدة في بريطانيا لتطوير لقاح لفيروس كورونا

عرضت فضائية الغد تقريرا، عن بدء الاختبارات السريرية في بريطانيا "غدا "الخميس"، في إطار الأبحاث الجارية للتوصل إلي لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد.





وذكر التقرير أن بريطانيا لديها أمل جديد في أكتشاف علاج جديد لفيروس كورونا، وان علاج كورونا فقط باللقحات ليس مثبت علميا حتي الأن.





كما أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في لقاء سابق له، أن بريطانيا ستسعي لإيجاد لقاح لفيروس كورونا.





وأوضح، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، أن التجارب البشرية على لّقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ الخميس.





وأعلن عن تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن" وأوكسفورد.