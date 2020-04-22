AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بشهر رمضان.. انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا.. التفاصيل الكاملة لإنشاء شاب موقعا إباحيا مصريا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:59 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
Advertisements
عمرو خليفة - اسلام مقلد
نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة أبرزها:


أصيب اليوم 7 أشخاص من اسرة واحدة بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل جهينة علي الصحراوي الغربي بسوهاج.

أصيب 20 شخصا نتيجة انقلاب "أتوبيس" بالطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى تحديد وضبط مرتكبى وقائع سرقة أجزاء من الكبارى المعدة للإنشاء، حيث تبين أن المتهمين يقومون بتجميع الأجزاء الحديدية من الطريق العام بقصد بيعها لتجار الخردة.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جدد قاضي المعارضات حبس شابين وفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بإدارة موقع إباحي لعرض الأفلام الجنسية وإذاعتها عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

تحتفي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية، والذي ُيصادف الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام، وهو نفس التاريخ الذي اعتمدت فيه الاتفاقية العربيـة لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998م.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

١٦ قتيلا ومشاجرة.. كيف قضت مصر أولى ليالي حظر التجول؟

مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية.. صور

وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان: نستلهم من بركات هذا الشهر معانى سامية وقيما غالية

بالاسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي علي الصحراوي الغربي بسوهاج

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة في شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد .. فيديو

السيسي معلقا على شكاوى تطوير مصر الجديدة ومدينة نصر: الدق في دماغي بس هعمل إيه

الاتفاق السعودي يعثر على بديل ازارو من الدوري المصري

السيسي يأمر بإطلاق اسم "الشهيد هشام بركات" على أحد الكباري الجديدة

6 أندية أوروبية تتنافس على ضم بن شرقي نجم الزمالك

فيفي عبده عن مقلب رامز جلال: كهربني زيادة عن اللزوم وهوديه في داهية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Game of thrones صوفي تيرنر تتجول مع زوجها جو جوناس بالكمامة في كاليفورنيا.. صور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

أبرزها الثوم.. 3 طرق لا تتوقعها لـ علاج الكحة المزمنة دون أدوية