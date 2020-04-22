أخبار الحوادث.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بشهر رمضان.. انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا.. التفاصيل الكاملة لإنشاء شاب موقعا إباحيا مصريا

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة أبرزها:









أصيب اليوم 7 أشخاص من اسرة واحدة بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل جهينة علي الصحراوي الغربي بسوهاج.





أصيب 20 شخصا نتيجة انقلاب "أتوبيس" بالطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.





بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





نجح رجال الأمن بالقاهرة فى تحديد وضبط مرتكبى وقائع سرقة أجزاء من الكبارى المعدة للإنشاء، حيث تبين أن المتهمين يقومون بتجميع الأجزاء الحديدية من الطريق العام بقصد بيعها لتجار الخردة.





بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





جدد قاضي المعارضات حبس شابين وفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بإدارة موقع إباحي لعرض الأفلام الجنسية وإذاعتها عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".



