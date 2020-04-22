200 جيجا أفلام جنسية.. التفاصيل الكاملة لإنشاء شاب موقع إباحي مصري بالجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس شابين وفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بإدارة موقع إباحي لعرض الأفلام الجنسية وإذاعتها عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".





وكشفت التحريات قيام الشاب بإنشاء موقع إباحي مصري، والاستعانة بفتيات من جنسيات مختلفة لتصوير المقاطع الجنسية لنشرها على الموقع، وذلك لجلب أرباح على غرار المواقع الجنسية الأجنبية.









البداية بورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام شاب بتصوير مقاطع جنسية لفتيات مختلفة الجنسيات في أوضاع مخلة، وكذلك إنشاء موقع إباحي لعرض المحتوي الجنسي، واتخاذ شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ أغراضه.









وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الشقة وتم ضبط المتهم داخل إحدى الغرف أثناء قيامه بتصوير فيديو جنسي لفتاة وشاب، وتم ضبط كاميرات تصوير وهارد ديسك وأسطوانات مدمجة تحمل 250 جيجا مقاطع جنسية.





وأعترف المتهم بقيامه بتصوير الأفلام الجنسية لعرضها على موقع إباحي قام بإنشائه ليكون أول موقع مصري لعرض الأفلام الإباحية، كما اعترف بقيامه بتصوير مئات الأفلام الجنسية وعرضها لكسب أرباح من وراء ذلك.



