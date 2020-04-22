رياح غير مؤثرة.. الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة

شرحت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية، اليوم الأربعاء، على الطرق الصحراوية، والتى تشهد سيولة تامة على أغلب الأنحاء، مع ظهور رياح غير مؤثرة تماما على الحركة، لاسيما عدم تلقَي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.





ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - راس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.



