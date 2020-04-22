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حوادث

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بشهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:57 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول/ محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء بها:
بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. وإننا فى ظلال تلك الأيام المباركة نتوجه للعلى القدير بخالص الدعاء أن يعيد علينا جميعًا هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمن وأمان ورفعة وازدهار.. راجين منه جل وعلا أن تبقى قواتنا المسلحة الباسلة أبد الدهر درعًا وسيفًا للوطن.. ومهدًا للبطولات والتضحيات وعرينًا للأبطال .  
 
حفظ الله مصر الغالية.. وأدام علينا ترابطنا شعبًا وجيشًا وشرطة.. لترتقى دومًا مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من النماء والرخاء.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.  
وكـل عــام وسيادتكم بخــــير..

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:
بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص التقدير والإعزاز وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم، وأن يعيد علينا جميعًا هذه الأيام المباركة ومصر دائمًا فى عزة ورفعة وإزدهار .   

وكـل عــام وسيادتكم بخــــير..
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