بريطانيا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 18094 حالة

أعلنت بريطانيا اليوم، الأربعاء، تسجيل 757 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أعلنت إنجلترا واسكتلندا وويلز اليوم عن 757 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الضحايا في بريطانيا إلى 18094.





وقد توفي 665 شخصا آخر في المستشفيات التابعة لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا وتم تسجيل 92 حالة وفاة أخرى في اسكتلندا وويلز بين عشية وضحاها.





ومن المعتقد أن تفشي الفيروس المستجد في المملكة المتحدة قد قتل بالفعل أكثر من 41000 شخص عندما يتم احتساب الوفيات التي وقعت خارج المستشفيات.





لق وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، حول النقد الموجه إلى منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنها تحتاج إلى إصلاح، ومنوها بأن بلاده بدأت بالخروج من مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال الوزير راب أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، "ندرك أن لمنظمة الصحة العالمية دورا تؤديه .. تحتاج إلى إصلاح، لكنها جزء مهم من الاستجابة الدولية" للوباء.





من جهة أخرى رفض راب الالتزام بإجراء تحقيق علني حيال تعامل الحكومة مع تفشي وباء كورونا، رافضا الاتهامات الموجهة لها بالبطئ في التعامل مع تفشي الفيروس في البلاد.