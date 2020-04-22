نبيل الحلفاوي: أتابع 100 وش والاختيار فى رمضان

تساءل عدد كبير من الجمهور على الأعمال التى سيشاهدها الفنان نبيل الحلفاوي فى موسم رمضان 2020.

وحرص نبيل الإجابة على جمهوره عبر حسابه على "تويتر"، وقال ردا على أحد الجمهور الذي رشح له مسلسل الإختيار للفنان أمير كرارة،:" طبعا ده يتشاف يارب يكون فنيا كويس:"،كما اوضح أنه متحمس جدا للفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين الذي يقدمان مسلسل بـ100 وش فى هذا الموسم.

وكان الفنان نبيل الحلفاوي قد تلقى سؤالا عبر "تويتر" عن أنه إذا قام أشخاص بفعل منافٍ للآداب العامة كالقبلات في الشارع؛ ستتم محاسبته، في حين أن الفنانين يفعلون هذا، والناس تعتبرهم نجوما وتطاردهم.

وأجاب الحلفاوي قائلا: "زي بالظبط لما واحد يِسِبّ حضرة النبي، أو يزدري الدين في الشارع؛ هيتحبس، لكن لما ممثل يؤدي دور كافر في فيلم ديني، مش هيتحبس، أو لما واحد يضرب حد في الشارع؛ يتمسك، لكن في فيلم هيتصوروا معاه. لكن اشمعنى خدت بالك من البوس بس؟! هه.. اشمعنى؟".

يشار إلى أن الفنان نبيل الحلفاوي كان قد انشغل الفترة الماضية في تصوير مسلسل "القاهرة كابول" قبل أن يتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد