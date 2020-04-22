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منوعات

كثرة تناول الشاي خلال الحجر الصحي تصيب بأضرار أخطر من كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:31 م
مشروب الشاي
مشروب الشاي
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أماني إبراهيم
أصبح الشاي هو المشروب الذي لا يفارق أيدي الملايين حول العالم خلال فترة الحجر الصحي المتبعة للبقاء في المنزل بسبب المخاوف المتعلقة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن خبيرا حذر من أن تناول الشاي بكثرة قد يكون له تأثير سلبي على الصحة.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد تم تزايد الطلب على شراء الشاي خاصة مع عمل الكثير من المنزل، ليصبح المشروب الرسمي بين الوجبات وبعد الاستيقاظ وقبل النوم، وعبرت الدكتورة جريس فرحات، المحاضرة في علوم الغذاء بجامعة ليفربول هوب عن قلقها من تأثير الشاي على الصحة العامة.


وأوضحت أن الإفراط في تناول الشاي وما يحتوي عليه من مواد طبيعية تعوق امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الرئيسية في الغذاء مثل الحديد والكالسيوم، وقد تكون مشكلة حقيقية تؤثر على أجسام الملايين بعد انتهاء أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19).


وتابعت فرحات أن الأشخاص الذين يحاولون الحصول على عناصر غذائية لبناء أجسامهم من الفواكه والخضروات فإن كثرة تناول الشاي يؤثر على امتصاصها بفعالية مما يضعف المناعة ويفقد الجسم العناصر الأساسية الذي يحتاجها.


ونصحت فرحات بضرورة تناوله في أوقات الوجبات، وأشادت بفوائد الشاي وتأثيره على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان لما يحتويه من مضادات للأكسدة ولكن بتناوله في  الأوقات المناسبة.
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