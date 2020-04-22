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أخبار العالم

بومبيو: القرار النهائي بضم أراض في الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي له إن القرار النهائي بشأن ضم أراض في الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ذكرت يوم الاثنين أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في إسرائيل، بين بيني جانتس وبنيامين نتنياهو، تضمن قرار بأن تقوم الحكومة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في 1 يوليو.

وتضمن الاتفاق أيضا، بحسب ما ذكرت الصحيفة، ألا يتم إدخال أي تعديلات على قانون القومية، كما سيتم تعيين مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة من جانب حزب الليكود.

وكانت  وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أنه تم التوقيع رسميا على اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل.

ومن جانبها حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية.

كما حذرت الجامعة العربية -في بيان اليوم الأربعاء- من تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية والتزاماته الرسمية الاستعمارية المعلنة، بما في ذلك تاريخ فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية في مطلع يوليو القادم.

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