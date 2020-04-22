AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بمناسبة رمضان وتحرير سيناء وعيد العمال.. عبدالعال يهنئ السيسي والمصريين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:59 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعيد تحرير سيناء يوم 25 إبريل، وعيد العمال الذى يوافق الأول من شهر مايو.


وقال "عبد العال"، فى ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم: "تستقبل مصر والعالم الإسلامى الأيام القادم حلول شهر رمضان المبارك، ونستقبل أيضا بكل الحب والتقدير عيد تحرير سيناء وأيضا يهل علينا بداية الشهر المقبل عيد العمال، أسأل الله أن يعيد هذه الأعياد على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات وأن تعود علينا بالازدهار والرخاء على مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".


كما قدم عبد العال التهنئة للأقباط بأعيادهم، قائلا: "كما أقدم التهانى للإخوة الأقباط، حيث منعتنا هذه الجائحة من التوجه لتقديم التهانى للبابا تواضروس، فكنت دائما أسعد بلقائه".


وتابع: "أتمنى لهذه الغمة أن تنتهى فى وقت سريع، وأتمنى أن يخرج العالم كله من هذه الجائحة بخير، وأن تخرج مصر من هذه الأزمة منتصرة، كل سنة وأنتم طيبون".


من جانبه، وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، التهنئة للدكتور على عبد العال، والأمين العام للمجلس، والنواب، بمناسبة حلول شهر رمضان، ورد عليه عبد العال: "شكرا ونحن نبادلك التحية والتهنئة ونتمنى لك التوفيق والسداد على المجهود الذى تعمله مع المجلس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد العال بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط: ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا

محافظ القاهرة يوزع سلعا غذائية على عمال المصانع..شاهد

يعاد على مصرنا الحبيبة بالعزة والمنعة.. رسالة عبد العال للرئيس السيسي بمناسبة قدوم رمضان

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بشهر رمضان

وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان: نستلهم من بركات هذا الشهر معانى سامية وقيما غالية

تاريخ موائد المحبة في رمضان .. أسسها قداسة البابا شنوده 1986 وكورونا يتسبب في إيقافها منعا للتجمعات .. والقيادات الدينية يهنئون الشعب المصري بالشهر الفضيل

ترشيحاتنا

لقطات مذهلة لـ سِباحة حيتان زرقاء على سطح المياه.. فيديو وصور

كثرة تناول الشاي خلال الحجر الصحي تصيب بأضرار أخطر من كورونا

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بالأرقام.. الرئيس السيسي يكشف تطورات فيروس كورونا في 7 أسابيع.. فيديو

أول تعليق لـ الرئيس السيسى على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

حمدي المرغني يفاجئ جمهوره بحمل زوجته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث ظهور لها

بشكل آمن ورخيص .. أفضل طريقة لـ تبييض الأسنان في البيت

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور