بمناسبة رمضان وتحرير سيناء وعيد العمال.. عبدالعال يهنئ السيسي والمصريين

قدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعيد تحرير سيناء يوم 25 إبريل، وعيد العمال الذى يوافق الأول من شهر مايو.









وقال "عبد العال"، فى ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم: "تستقبل مصر والعالم الإسلامى الأيام القادم حلول شهر رمضان المبارك، ونستقبل أيضا بكل الحب والتقدير عيد تحرير سيناء وأيضا يهل علينا بداية الشهر المقبل عيد العمال، أسأل الله أن يعيد هذه الأعياد على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات وأن تعود علينا بالازدهار والرخاء على مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".









كما قدم عبد العال التهنئة للأقباط بأعيادهم، قائلا: "كما أقدم التهانى للإخوة الأقباط، حيث منعتنا هذه الجائحة من التوجه لتقديم التهانى للبابا تواضروس، فكنت دائما أسعد بلقائه".









وتابع: "أتمنى لهذه الغمة أن تنتهى فى وقت سريع، وأتمنى أن يخرج العالم كله من هذه الجائحة بخير، وأن تخرج مصر من هذه الأزمة منتصرة، كل سنة وأنتم طيبون".







