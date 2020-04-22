بشرى .. لقاح الحصبة الألمانية يقلل مضاعفات فيروس كورونا

نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا حديثًا أكد فيه أن العلماء يجرون تجارب على لقاح الحصبة والنكاف، ومدى قدرته على حماية الناس من فيروس كورونا كوفيد 19 .





وقال باحثون في جامعة كامبريدج إن لقاح الحصبة والنكاف، قد يبدي نتائج مبشرة وذلك لأن فيروس الحصبة الألمانية له بنية مماثلة لفيروس كورونا التاجي وبالتالي قد يكون هذا اللقاح له تأثير في الحد من تفشي الفيروس بجسم الانسان.





وأكد الباحثون أن علاج الحصبة الألمانية لن يمنع عدوى فيروس كورونا ولكن بإمكانه أن يقلل من النتائج ومضاعفات الفيروس التي تودي بحياة المصابين .





وأكد الباحثون أن هناك تشابهات هيكلية بين الفيروسات التاجية والحصبة الألمانية ومن هنا يمكن استعلال لقاح الحصبة كوسيلة للسيطرة على المضاعفات.



