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فيروس كورونا هو عقاب من الله.. رد فعل غريب من مفتى الديار.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:36 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
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البهي عمرو

رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على ما يقول أن فيروس كورونا هو عقاب من الله، وقال إن ما ينزله الله من وباء علينا يجب أن نعلم أنه اختبار وليس عقاب، موضحًا أن العقاب أمر صعب و انفعل المفتى.

وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن أبو عبيدة ابن الجراح مات بالطاعون وهو أمين الأمة.

وأوضح مفتي الديار المصرية ، أن معاذ أبن جبل مات بالطاعون وهو أعلم الأمة بالحلال و الحرام، مؤكدًا أن الوباء ليس عقابا من الله وإنما ارتقاء ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن الجميع يجب أن يعلن أن الأمر كله لله،

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن دفن الانسان يعتبر من حقوقه الواجبة علينا و تكليف الدفن للجميع.


وأضاف مفتي الديار المصرية  أن الله أكرم بنى آدم والدفن حق انسانى بصرف النظر عن المعتقدات و الدين.

وأوضح المفتي، أنه لا يجوز أن نقف عقبة أمام دفن أى إنسان، وان وزارة الصحة أكدت أنهم يتعاملون مع متوفى كورونا بمعايير علمية وعالمية راقية.


ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن عدوى كورونا لا تنقل من المتوفى سواء كان فى الغسل  أو فى الدفن.


وأشار إلى أنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  وتم الحديث عن نقل كورنا من متوفى لـ مواطن عائش.


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