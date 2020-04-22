فيروس كورونا هو عقاب من الله.. رد فعل غريب من مفتى الديار.. فيديو

رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على ما يقول أن فيروس كورونا هو عقاب من الله، وقال إن ما ينزله الله من وباء علينا يجب أن نعلم أنه اختبار وليس عقاب، موضحًا أن العقاب أمر صعب و انفعل المفتى.

وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن أبو عبيدة ابن الجراح مات بالطاعون وهو أمين الأمة.

وأوضح مفتي الديار المصرية ، أن معاذ أبن جبل مات بالطاعون وهو أعلم الأمة بالحلال و الحرام، مؤكدًا أن الوباء ليس عقابا من الله وإنما ارتقاء ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن الجميع يجب أن يعلن أن الأمر كله لله،