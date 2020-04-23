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سيارات

الفرق بين الـ CC وعدد الأحصنة في السيارة

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يتحدث الكثير من مالكي السيارات عن قوة السيارة والمحرك والفرق بين الـ CC وعدد الأحصنة ولكن نجد الكثير منا لا يعرف الفرق بين الاثنين.


أولا C C 
هي السعة اللترية لغرفة الاحتراق في المحرك، كما أن كلمة أو رمز CC هو اختصار لسنتيمتر المكعب باللغة الإنجليزية فمثلا لدينا محرك سيارة سعته 2000 CC ويتكون من ستة إسطوانات، فهذا يعني أن كل غرفة احتراق داخلي في هذا المحرك , حجمها 333.3 سم مكعب.

 
ماذا يعني كلمة عدد الأحصنة؟ 
هو وحدة قياس القدرة والعزم أو الطاقة الحركية في السيارة، كما أن هناك الكثير ممن يربطون بين السعة اللترية للمحرك CC بعدد الأحصنة في السيارة وهذا أمر خاطئ تماما.

كما يمكن أن نجد مثلا محرك سعته اللترية 2000 ينتج قدرة 120 حصانا إضافة إلى محرك آخر لسيارة أخرى سعته اللترية 2000 ينتج به قدرة بـ 180 حصانا.

كما أن الشركات تتسابق على إنتاج محركات صغيرة في السعة اللترية وذلك من أجل تقليل استهلاك الوقود ولكن يكون لديه قدرة كبيرة في عدد الأحصنة.

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