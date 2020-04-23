حبس حنين حسام صاحبة فيديو «افتحي الكاميرا» على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.





وستعلن النيابة العامة، في بيان باكر، تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات، وما نسب إليها من اتهامات.





وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.





وأمر النائب العام بالتحقيق مع حنين حسام، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.





ومن جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الدولة من حقها التحقيق مع الطالبة حنين حسام، كمواطنة، حيث إن الأمر له شقان؛ تحاسب بالقانون إذا ارتكبت أي مخالفة، وتحاسب من الجامعة كونها طالبة بها.





وأضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجامعة ستكمل التحقيق مع الطالبة بشكل رسمي، بعد انتهاء تحقيقات النيابة.





وتابع: "في حال براءتها النيابة سوف نتخذ قرارا حول استكمال التحقيقات أو وقفها".





وقال أحد رواد السوشيال ميديا على الموقع الأزرق فيسبوك: "يجب أن تكون عبرة حتى يلتفت كل اب وام مستهترين إلى بناتهم وأبنائهم، لما تطلب من بنات يفتحوا الكاميرا للتعارف على الشباب بحجة علاقة محترمة نظير مبلغ مالي".





وقال أحدهم : "ما هي إلا قوادة مقنعة، قد تكون البنت كل همها جمع الأموال، ولكن من يخطئ يجب ان يدفع الثمن حتي يكون عبرة، يجب أن تحاسب امام القانون، يجب أن نطهر المجتمع من كل آفاته حتي ينصلح حال كل الاجيال".





ودون أخر : "أنا عمري ما فتحت تطبيق التيك توك و امبارح احد أصدقائي فرجني علي المحتوي الموجود علي التيك توك، والله اتصدمت، العيال دول فين اهلهم؟!! البنات طالعين من غير هدوم و لا بلبس مبين كل جسمهم و هي اخرها ١٨ سنة فين ابوها و امها ولا عمها. ولا خالها. !!! فين اهلها!! و بيقولوا كلام في منتهي الجرأة او السفالة".





ودون آخر: "بعيدا عن انها مريضه نفسيا وعندها اضطرابات نفسية ودا واضح من فيديوهاتها الي كل شويه تطلع تقول فيه كلام كداب هيا تستاهل لانها هيا عارفه هيا بتعمل اي كويس جدا، ومحدش يقولي حرام حرقه ابوها وامها عليها لان ابوها وامها الي سابوها تعمل كدة ف ياريت يصدر قرار بحبسهم هما كمان عشان يبقوا عبره لأولياء الامور".





ومن جانبه قال حسام عبد الهادي، والد المتهمة حنين حسام، إن ابنته لم تحرض على ارتكاب أفعال مسيئة ولم تقصد الإساءة، كما ورد على لسان البعض عنها وأنها مظلومة وبريئة مما نسب إليها.





وأكد "بنتي عايشة معانا وعارف كل فيديوهاتها وبشوفها، وأن ما تفعله لن يؤذي أحدا".





وأضاف والد حنين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يطالب الجميع بالدعاء لها، ومساندتها في أزمتها، وأن ما فعلته في العلن وليس في الخفاء.

