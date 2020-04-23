بعد قرار حبس حنين حسام.. دعاء صلاح: حذرت من هذه الفيديوهات منذ 4 أشهر | شاهد

نشرت الإعلامية دعاء صلاح مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تعلق فيه على أزمة حنين حسام التى تقرر حبسها على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.









واستعانت دعاء صلاح، بفيديو أثناء تقديم برنامجها "أنتى الأقوى" على قناة "المحور"، "تتحدث فيه حنين إلى الفتيات وتشجعهن على تصويرهن خلال تواجدهن بغرفة النوم والحديث من داخل غرفة النوم فى ظل غياب الرقابة الاسرية والرقص على انغام اغانى هابطة مثل اغانى المهرجانات".









وعلقت دعاء صلاح على الفيديو، قائلة " للأسف وصلنا للمستوى دة.. الحلقة دي من ٤ شهور".









وتلقت دعاء صلاح عددا من التعليقات الإيجابية على الفيديو، مؤكدين أن المرحلة التى نعيشها حاليا من أصعب المراحل التى ممرنا بها.







