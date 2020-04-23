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مرأة

بـ فستان أصفر.. كارمن سليمان تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:07 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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آية التيجي
حرصت الفنانة كارمن سليمان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من منزلها، وظهرت بإطلالة ناعمة ومميزة للغاية، وهو ما أثار إعجاب متابعيها الذين عبروا عن حبهم الشديد لها.

وعلقت كارمن سليمان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Stay tuned 🌼..Taken by my love.. وتعني: نترقب.. حبيبي هو من التقط لي هذه الصورة

وظهرت كارمن سليمان بفستان باللون الأصفر بقصة مميزة من الصدر، والأكتاف، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها بشكل كبير.

ولفتت كارمن سليمان الأنظار بمكياجها الجذاب والناعم، والذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والهادئة ، فإختارت الكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البيج  كأحمر شفاه.

واعتمدت كارمن سليمان  على خصلات شعرها المموج المُنسدل على كتفيها، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت كارمن سليمان إطلالتها بأقراط لافتة وأنيقة، من اللؤلؤ بالشكل الدائري والمميز.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Stay tuned 🌼 Taken by my love @wedyanmohymakeup

A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman) on

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