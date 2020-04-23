بـ فستان أصفر.. كارمن سليمان تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة على إنستجرام

وظهرتبفستان باللون الأصفر بقصة مميزة من الصدر، والأكتاف، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها بشكل كبير.

ولفتت كارمن سليمان الأنظار بمكياجها الجذاب والناعم، والذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والهادئة ، فإختارت الكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البيج كأحمر شفاه.