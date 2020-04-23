بالأزرق.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

نشرت المطربة شمس الكويتية صورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية عصرية، حصدت بها إعجاب كثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها، وكتبت "وحشتوني".
وارتدت شمس الكويتية توب باللون الأزرق، كما ارتدت عليه بنطالا مخططا باللون الأبيض والأزرق، فيما أكملت إطلالتها ببالطو طويل بنفس شكل ولون البنطال، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.
وقامت شمس الكويتية بإسدال شعرها القصير على وجهها، وأبرزت جمال ملامحها ببعض اللمسات من المكياج؛ حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
فيما اختارت شمس الكويتية بعض اللمسات من الإكسسوارات الناعمة، حيث ارتدت أسورة أنيقة باللون الذهبي مع ساعة يد باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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