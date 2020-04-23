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فن

محمد إمام ينشر كواليس من فيلم «لص بغداد»

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد إمام فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " برفقة الفنان احمد العوضي.

الفيديو مقطع من كواليس فيلمه الأخير "لص بغداد" ويظهر في الفيديو وهو في مشهد عراك من الفنان احمد العوضي من أحد مشاهد الفيلم.

وعلق محمد على الفيديو قائلا: قريبًا أكشن فيلم #لص_بغداد على قناتي الرسمية على #اليوتيوب #youtube 

ونال الفيديو إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

الفيلم ده روعه يا محمد ابداعت

كل سنه وإنت طيب يا محمد

بحبك جدا يا محمد 

كان نفسنا تكون موجود  في رمضان ده بمسلسل جديد

يذكر ان آخر أعمال محمد إمام فيلم "لص بغداد" من بطولته وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توتة" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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