فرح سعيد: شهر رمضان فى زمن الكورونا مختلف عن الأعوام السابقة.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن رمضان هو شهر الكرم والسعادة والعطاء والرحمة، لافتة إلى أن التجارة مع الله مكسب دنيا وآخرة.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد" ، أنه سنبدأ شهر رمضان الكريم خلال ساعات قليلة.





وهنّأت المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية ان يعيده الله علينا باليمن والبركات، لافتة إلى انه من الممكن ان نستغل شهر رمضان هذا العام فى التعبد والتقرب لله خاصة أن شهر رمضان هذا العام ياتى تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعليماتها بضرورة التباعد الاجتماعى، مشددة على الالتزام بالمنازل خلال شهر رمضان والتعبد وإقامة صلاة التراويح بالمنزل هذا العام.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

ويحل علينا أول أيام شهر رمضان 1441 غدًا الجمعة، الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وقد أعلنت ذلك دار الإفتاء المصرية مساء أمس الأربعاء، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.