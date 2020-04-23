درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 -4-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ، انخفاض بدرجات الحرارة عن أمس اليوم الأربعاء 4 درجات ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 15 والعظمى 30
الإسكندرية الصغرى 14والعظمى 25
مطروح الصغرى 16 والعظمى 22
بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 24
دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
طابا الصغرى 17 والعظمى 21
الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30
السويس الصغرى 18 والعظمى 30
العريش الصغرى 16 والعظمى 25
رفح الصغرى 16 والعظمى 24
طابا الصغرى 19 والعظمى 26
شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27
الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28
الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31
بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 31
اسيوط الصغرى 21 والعظمى 32
بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 31
الوداي الجديد الصغرى 23 والعظمى 34
حلايب الصغرى 17 والعظمى 28
شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31
أسوان الصغرى 25 والعظمى 36
الاقصر الصغرى 23 والعظمى 235