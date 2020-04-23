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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 -4-2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:41 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس  ، انخفاض بدرجات الحرارة عن أمس اليوم الأربعاء 4 درجات ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة  نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل  نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل  نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات
الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 30 

الإسكندرية الصغرى  14والعظمى 25

 مطروح الصغرى 16 والعظمى  22

 بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 24

دمياط الصغرى 13 والعظمى 20 

طابا الصغرى 17 والعظمى 21

الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30 

السويس الصغرى 18 والعظمى 30 

العريش الصغرى 16 والعظمى 25

رفح الصغرى 16  والعظمى 24

طابا الصغرى 19 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 19  والعظمى  28

الفيوم الصغرى 18  والعظمى  31

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 31 

اسيوط الصغرى 21 والعظمى 32 

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 31

الوداي الجديد الصغرى 23 والعظمى 34

حلايب  الصغرى  17 والعظمى 28

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31 

أسوان  الصغرى  25 والعظمى 36

الاقصر الصغرى 23 والعظمى 235

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