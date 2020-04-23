الدوري الايطالي ينتظر الضوء الاخضر من الحكومة لبدء الاستعدادات

تنتظر اندية الدورى الايطالى اشارة الحكومة لبدء الاستعدادات اللازمة لاستئناف بطولة الدورى بعد تجميدها على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .
والتقي فيتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي بـ الاتحاد الوطني لكرة القدم لبحث الاقتراحات وتقديمها للحكومة ومسؤولي الصحة لـ إعطائهم الضوء الأخضر لعودة الدورى .
ولم يسفر لقاء وزير الرياضة مع الاتحاد عن تحديد موعد محدد لعودة الدورى الايطالي الا ان الاندية تأمل عودة التدريبات في أول مايو المقبل على أن يكون استئناف الدورى بعدها بثلاث اسابيع .
جدير بالذكر أن الدوري الايطالي توقف في مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وتم تطبيق قرار حظر التجوال في إيطاليا بأكملها .