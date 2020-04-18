ميلان يطالب لاعبيه الأجانب بالعودة استعدادا لاستكمال الدورى الإيطالي

طلب نادي آي سي ميلان الإيطالي لاعبيه الأجانب بالعودة تحسبا لاستئناف مسابقة الدورى خلال الفترة المقبلة بعد توقفها نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.





يأتى ذلك بعد تردد أنباء عن استكمال بطولة الدورى الإيطالي في نهاية شهر مايو المقبل.





وطبقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت فإن اللاعبين الأجانب سيخضعون للفحص والحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل دخول البلاد والعودة للتدريبات والمباريات .





واللاعبون هم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والبرتغالي رافائييل لياو، والتركي هاكان تشالهانوغلو، والبوسني أسمير بيغوفيتش، والبرازيلي لوكاس باكيتا، والدنماركي سيمو كاير.