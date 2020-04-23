جهاز مدينة بدر يزيل مخالفة بإحدى الوحدات السكنية لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى

وأشار إلى

قيام مالك الوحدة بهدم السور الخارجى لها وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين بالمخالفة، مستغلًا الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأوضح المهندس عمار مندور، أنه أثناء المرور الدورى لحملات إزالة المخالفات والتعديات تم رصد تلك المخالفة، وعلى الفور تم إزالتها بمعرفة إدارتى الأمن والأحياء بالجهاز.





وأوضح ان ذلك جاء لمخالفة النشاط المخصص له الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها، مضيفًا أنه جارٍ استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.