AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ومسلمي العالم بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:55 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد شيخ الأزهر أن هذا العام هو عام استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، موضحًا ضرورة استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة.

وأهاب الإمام الأكبر بضرورة الوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، فالشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.

وأعرب الإمام الأكبر عن أمله في أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتي الروافعة والجماملة بالأقصر

شيخ الازهر يُهنئ الرئيس والأمة الإسلامية بليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان.. شيخ الأزهر: استغلوا دروسها ومعانيها وطبقوها في حياتكم.. ومفتي الجمهورية: تبعث برسالة عن وحدة الصف بعد تحويل القبلة

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المعظم

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد أحمد عزمي.. قصة اتهامه بـ قضية مخدرات وقتل شقيقه على يد مسجل خطر

على 4 ملاعب.. اتحاد الكرة يجهز سيناريو استكمال مسابقة الدوري

برسالة وداع لزملائه.. محمد العدل يعلن ترك رئاسة قناة الأهلي نهاية الشهر لظروف خاصة

تزوج شقيقتين بريطانيتين.. الجمهور يبحث عن عباس فارس

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

شاهد.. تمارين الاستبس لحرق الدهون وإنقاص الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدايا وتورتة وشكيولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم