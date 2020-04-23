رغم تسجيل 3 إصابات.. استمرار سوق كوم الفرج بالبحيرة.. والأهالي يستغيثون.. فيديو وصور

تزايدت حدة الاختناقات بين أهالى قرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم "الخميس"، بسبب إقامة سوق الخميس، على الرغم من تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالقرية، وسط حالة من السخط والهلع بين الأهالي دون تدخل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، مما دعا أهالى قرية كوم الفرج للاستغاثة بوزيرة الصحة ومحافظ البحيرة، مطالبين بتطهير وتعقيم القرية ووضعها تحت العزل.





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ومن جانبه أشار محمود حسين المغازي رجل أعمال من أهالى قرية كوم الفرج، إلى استمرار التكدس والزحام بالقرية، بسبب مواصلة إقامة السوق على مسافة تقدر بكيلو و500 متر، وسط حالة من تجاهل المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، مشيرا إلى إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من أهالى القرية آخرهم أمس.





وانتقد المغازى دور المسؤولين بالصحة إثر تطهيرهم وتعقيمهم منازل المصابين فقط دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالقرية لوقاية باقى الأهالى من انتشار العدوى.





فيما أكد الدكتور أحمد السنهوري أحد أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار على تسجيل الحالة الثالثة للإصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء لشاب يبلغ من العمر 30 سنة بقرية (كوم الفرج) بمركز أبو المطامير.



