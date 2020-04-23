ضبط 11 ألف قرص دوائي داخل مخزن غير مرخص في الحسينية

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شن حملات تفتيشية مفاجئة، بالتنسيق بين إداره التفتيش الصيدلي ومباحث التموين تم خلالها مداهمه مخزن للأدوية بمدينة الحسينيه يعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تفتيش عدد من الصيدليات العامه بمدينتي الحسينيه وفاقوس، وذلك لضبط سوق الدواء والتعامل بحسم مع المخالفات.





وقال "مسعود" في بيان، الخميس، إن الدكتورة فاطمة حبيب، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قادت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط و تحريز أدوية و مستلزمات طبية مخالفة بواقع ١١٧٦٩ (قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة)، وتنوعت المضبوطات مابين: أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة ( ترامادول مهرب ) ، أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير ، أدوية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة ، مستلزمات طبية مجهولة المصدر ، أدوية بدون فواتير فى مكان غير مرخص ، أدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها ، أدوية منتهية الصلاحية ، أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف ، مستلزمات صدر منشور بمنع تداولها .





وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تحريز المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، ومنها المحضر رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح أ.د.ط.الحسينية ، بالإضافة لمصادرة كافة المضبوطات بالمخزن غير المرخص و تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص لمالكه، وكذلك مذكرة غلق إداري.





من جانبه فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه بمجهودات مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي نحو إحكام الرقابه والسيطرة على سوق الدواء ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من مصادرها المعتمده حرصا على صحة وسلامه المواطنين، مؤكدًا ضروره الإستمرار في شن الحملات المكبره على مخازن الأدوية بالصيدليات العامه للتصدي لممارسات الإحتكاروإخفاء المستحضرات الحيوية والتلاعب بأسعارها، وتقديم منتج دوائي وطبي آمن للمواطنين، مع التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.