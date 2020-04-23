بزعم توظيفها.. مزارع يستولي على ٢٠ مليون جنيه من مواطنين بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط مزارع، بعد تلقي بلاغات من مواطنين يتهمونه بالاستيلاء على قرابة 20 مليون جنيه لتوظيفها في أبوتشت.





تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، يفيد بضبط "أحمد. هـ"، 42 عاما، مزارع، مقيم أبوتشت.





وأفاد بأنه تم ضبط المتهم بعد تلقي بلاغات من حوالي 50 مواطنا، يتهمونه فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية وصلت لحوالي 20 مليون جنيه، بحجة توظيفها في مشروعات أراضٍ وعقارات مقابل نسبة معينة من الأرباح.





تبين من تحريات فريق البحث المشكل تحت إشراف اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، والعميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتهم صادر ضده 20 حكما قضائيا بالحبس بتهم النصب وشيكات وإيصالات أمانة.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.