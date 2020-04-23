جامعة القاهرة تدعم الفرق البحثية عن لقاح كورونا بـ 10 ملايين جنيه

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قرارًا بدعم الفرق البحثية المشكلة من الجامعة لإيجاد لقاح أو مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمبلغ 10 ملايين جنيه وذلك لاستمرار مواصلة الجهود البحثية وتوفير احتياجاتها اللازمة لاستكمال الأبحاث العلمية الجارية.





وقال الدكتور الخشت، إن الفرق البحثية بجامعة القاهرة والتي تتشكل من 25 باحثًا وعالمًا تضم عدد من أساتذة كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، وتواصل عملها البحثي داخل معامل الجامعة لإيجاد علاج لفيروس كورونا، مؤكدًا علي أن المرحلة الحالية تحتاج إلي جهود كافة الباحثين والعلماء لان الحال والعبور من الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا لن تأتي الإ من خلال البحث العلمي.





وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمام كبير بالبحث العلمي في كل المجالات خلال الفترة الماضية، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة علي البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط، والآن جاء الدور الأكبر للبحث العلمي لإنقاذ البشرية وليس المنفعة العامة فقط بحيث يأتي البحث العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة لديها ثقة كبيرة في علمائها وباحثيها في التوصل إلي لقاح أو مصل لمواجهة فيروس كورونا خاصة، وجميعًا ننتظر الحل.





وأكد الدكتور الخشت، علي أن جامعة القاهرة لن تبخل بجهد علمائها أو ما تتطلبه من ميزانيات لإيجاد حل علمي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلي إنه حتي الآن صدر من الفريق البحثي بحثان من الجامعة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences ، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.





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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الفريق البحثي للأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية، انتهى إلى التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكرورنا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78، الذي قد يمثل أحد طرق دخول الفيروس للخلية العائل عن طريق زيادة نسبة البروتين GRP78 والذي يكون مرتبطا بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وقد يكون المسئول عن زيادة نسبة معدلات الإصابة والوفاة وبالتالي نحتاج إلى الحصول علي بروتين spike حتى يمكن إثبات وتطبيق هذه النتائج عمليًا لإنتاج دواء مضاد للإرتباط، ويمكن استخدام نفس البروتين لإنتاج أمصال.



