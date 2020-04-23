طلاب الثانوية العامة: يا تطبقوا القدرات يا نقاطع الامتحانات.. والوزير: لن نتراجع والمقاطعة نتيجتها دور ثان أو إعادة السنة

وأعد طلاب الثانوية العامة مناشدة للمسئولين قالوا فيها: "لو تم عقد امتحانات الثانوية العامة في اللجان ستكون هناك احتمالية كبيرة لوجود عدد جديد من ضحايا كورونا في الطلاب، وسينقل الطلاب هذا الفيروس لأهاليهم في حالة الإصابة، وهو الأمر الذي ستكون عواقبه شديدة".





وأضاف الطلاب: "نحن نطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لدقعة 2020 المقرر أن تبدأ 7 يونيو 2020، ونطالب بتطبيق نظام امتحانات القدرات لدخول الجامعات حيث يمكن الاعتماد عليه كمقياس حقيقي للطلاب لدخول الجامعات، ونرجو من المسئولين طمأنة الطلاب في اسرع وقت ممكن للتحضير للنظام المقترح".





من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا يمكن الاستجابة لهذا المطلب الخاص بطلاب الثانوية العامة، لأن امتحانات الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون، يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الإخلال بها.





وقال وزير التربية والتعليم إن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب.





وأضاف: "الدولة حريصة على عدم إضاعة السنة على أبنائنا الطلاب رغم الظروف الراهنة، حتى لا تضيع منهم سنوات أخرى في المستقبل".





وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية و جلس الوزراء والدولة بأكملها .





وتابع: "بما أن الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان ، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والإداريين".





وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين.





ولفت إلى أن الوزارة لا يمكنها حتى أن تفكر في تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لأن ذلك سيضع الطلاب في مأزق مثل طلاب المدارس الدولية الذي تم إلغاء امتحان السات والاي جي لهم، وبالتالي "مش عايزين نضيع مستقبل 700 ألف طالب في ثانوية عامة".





وردا على دعوات مقاطعة امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، أن من لم يجتز امتحانات الثانوية العامة 2020 بنجاح هذا العام، سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة، في موعد تحدده الوزارة لاحقا.





وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الراسبين من طلاب الثانوية العامة والذين سيضطرون لـ إعادة السنة العام القادم، فسوف يعيدون السنة بالنظام المعدل للثانوية العامة القائم على الامتحانات الإلكترونية.





و نفى وزير التربية والتعليم، كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحانات قدرات للقبول في الجامعات المصرية.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة وهدفه إثارة البلبلة».





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها في موعدها ، داخل لجان مؤمنة ومعقمة، حسب الجدول المعلن.





جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 وفقا لـالمعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:



