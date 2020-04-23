طلاب الثانوية العامة: يا تطبقوا القدرات يا نقاطع الامتحانات.. والوزير: لن نتراجع والمقاطعة نتيجتها دور ثان أو إعادة السنة

اليوم، الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، هاشتاج جديدا يحمل اسم
وأعد طلاب الثانوية العامة مناشدة للمسئولين قالوا فيها: "لو تم عقد امتحانات الثانوية العامة في اللجان ستكون هناك احتمالية كبيرة لوجود عدد جديد من ضحايا كورونا في الطلاب، وسينقل الطلاب هذا الفيروس لأهاليهم في حالة الإصابة، وهو الأمر الذي ستكون عواقبه شديدة".
وأضاف الطلاب: "نحن نطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لدقعة 2020 المقرر أن تبدأ 7 يونيو 2020، ونطالب بتطبيق نظام امتحانات القدرات لدخول الجامعات حيث يمكن الاعتماد عليه كمقياس حقيقي للطلاب لدخول الجامعات، ونرجو من المسئولين طمأنة الطلاب في اسرع وقت ممكن للتحضير للنظام المقترح".
من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا يمكن الاستجابة لهذا المطلب الخاص بطلاب الثانوية العامة، لأن امتحانات الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون، يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الإخلال بها.
وقال وزير التربية والتعليم إن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب.
وأضاف: "الدولة حريصة على عدم إضاعة السنة على أبنائنا الطلاب رغم الظروف الراهنة، حتى لا تضيع منهم سنوات أخرى في المستقبل".
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية و جلس الوزراء والدولة بأكملها .
وتابع: "بما أن الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان ، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والإداريين".
وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة لا يمكنها حتى أن تفكر في تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لأن ذلك سيضع الطلاب في مأزق مثل طلاب المدارس الدولية الذي تم إلغاء امتحان السات والاي جي لهم، وبالتالي "مش عايزين نضيع مستقبل 700 ألف طالب في ثانوية عامة".
وردا على دعوات مقاطعة امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن من لم يجتز امتحانات الثانوية العامة 2020 بنجاح هذا العام، سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة، في موعد تحدده الوزارة لاحقا.
وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الراسبين من طلاب الثانوية العامة
والذين سيضطرون لـ إعادة السنة العام القادم، فسوف يعيدون السنة بالنظام المعدل للثانوية العامة القائم على الامتحانات الإلكترونية.
ونفى وزير التربية والتعليم، كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحانات قدرات للقبول في الجامعات المصرية.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة وهدفه إثارة البلبلة».
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها في موعدها ، داخل لجان مؤمنة ومعقمة، حسب الجدول المعلن.
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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت الثلاثاء الماضي، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة.
كان هذا الاجتماع لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والأستاذ ياسر حسين، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس عام الامتحان.
وناقش الاجتماع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس، والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg
) في نفس اليوم.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات، والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي أو خارجها (أيهما أقرب)، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات.