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تعليم

بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:31 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أثار بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الذي نفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات الإعلام المختلفة بشأن الاكتفاء بالقيام ببحث لطلاب الفرق النهائية، طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس والامتياز في الجامعات المصرية، ردود أفعال غاضبة من الطلاب.

ومعلق الطلاب على البيان الصادر على صفحة الوزارة عبر موقع "الفيسبوك"، كالتالي:
 
حيث زادت التعليقات عن ثلاثة آلاف، وكانت في مجملها مشاركة في هاشتاج #الاكتفاء_بالبحث_لسنوات_التخرج، وتسألت شروق أحمد، لماذا التعليق كل هذة المدة، نريد أن نتخرج في المعاد المحدد لنا سابقا.

كما علق وليد جكيو، "ياترى تذليل العقبات قدام طلاب المراحل النهائية بيتضمن: المواصلات من البيت للمحافظة اللي فيها الامتحانات والمواصلات داخل المحافظة من السكن للقاعات والسكن الخارجي والداخلي في المحافظة ولا الفيروس جوة قاعات الامتحانات بس؟".

وتابع عبد الرحمن، "يعني تأجل للطلاب الذين تقريبا درسوا أغلب المواد في الكلية، والذين ينقصهم الكثير سايبهم وتأجل لنا عايزين نتخرج. وايدته في الرأي ميرنا الغرباوي، "بجد النفسية في النازل والناس بتفكر تنتحر خلصونا بقى يا جدعان من الحوار ده بقي".

وفي نفس السياق قال أحمد  رفاعي، "اعصابنا تعبت ياوزارة احنا بنموت بالبطئ حرام عليكوا خرجونا الاكتفاء بعمل بحث تقدير تراكمي، ركزوا شوية مع الخريجين سيبكوا من النقل خالص ارحمونا بقا من التوتر".

وأَضاف وليد فهمي، "حضراتكم بتحافظوا على حياة الخريجين بتأجيل الامتحانات لأجل غير مسمى، وأنا شايف أن ده قرار صحيح هيحافظ علينا من الموت بالفيروس بس هيموتنا من القهر والإحباط، أنا رأيي نموت من الفيروس أحسن ما نموت من القهر، انتوا تمتحنونا فى معادنا عادي، ولو تخلوا الامتحانات يوم فى الاسبوع، لكل قسم داخل الكلية يوم محدد يمتحنوا فيه، وبالنسبة للمدن اللي اتعملت حجر صحى تاخدوا مكانها غرف فى فنادق للطلبه المغتربين فقط ونمتحن ونخلص الله يكرمكم عاوز اتخرج".


ومن جانبها أكدت الوزارة، أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل الجاري، في جلسته رقم (699)، والتي كان من بينها أن "تؤجل الامتحانات لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، والتي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم."

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة، علمًا بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك.

بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات
بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات
بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات
بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات
بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات
بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات
بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات
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