بعد نفي التعليم العالي إلغاء امتحانات الفرق النهائية.. ردود أفعال غاضبة من طلاب الجامعات

حيث زادت التعليقات عن ثلاثة آلاف، وكانت في مجملها مشاركة في هاشتاج #الاكتفاء_بالبحث_لسنوات_التخرج، وتسألت شروق أحمد، لماذا التعليق كل هذة المدة، نريد أن نتخرج في المعاد المحدد لنا سابقا.





كما علق وليد جكيو، "ياترى تذليل العقبات قدام طلاب المراحل النهائية بيتضمن: المواصلات من البيت للمحافظة اللي فيها الامتحانات والمواصلات داخل المحافظة من السكن للقاعات والسكن الخارجي والداخلي في المحافظة ولا الفيروس جوة قاعات الامتحانات بس؟".





وتابع عبد الرحمن، "يعني تأجل للطلاب الذين تقريبا درسوا أغلب المواد في الكلية، والذين ينقصهم الكثير سايبهم وتأجل لنا عايزين نتخرج. وايدته في الرأي ميرنا الغرباوي، "بجد النفسية في النازل والناس بتفكر تنتحر خلصونا بقى يا جدعان من الحوار ده بقي".





وفي نفس السياق قال أحمد رفاعي، "اعصابنا تعبت ياوزارة احنا بنموت بالبطئ حرام عليكوا خرجونا الاكتفاء بعمل بحث تقدير تراكمي، ركزوا شوية مع الخريجين سيبكوا من النقل خالص ارحمونا بقا من التوتر".





ومن جانبها أكدت الوزارة، أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل الجاري، في جلسته رقم (699)، والتي كان من بينها أن "تؤجل الامتحانات لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، والتي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات.





وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم."



