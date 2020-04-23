وزير الأوقاف: يجوز إخراج زكاة الفطر مالا أو سلعا مع أول يوم رمضان في الظرف الراهن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أبواب الرحمة في هذا الشهر الكريم واسعة، من صيام، وصلاة، وذكر، وقراءة قرآن، ودعاء، وإنفاق في سبيل الله عز وجل، فالمؤمن الحقيقي هو من يكف فيه عن الجدل وينشغل فيه بالعمل راجيًا القبول، بعيدا عن الحقد والحسد والكيد والمكر، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، إنما يتقبل من المتقين.







وقال وزير الأوقاف: "علينا أن نسارع ونسابق في المتيسر من الخيرات وأبواب الرحمة والخير في ضوء المتاح والمباح، وألا نتشبث بالمتعذر فنضيع المتيسر، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها في المتاح والمتيسر، والعبرة بإخلاص النية لله عز وجل في العمل".





وأضاف: "ينبغي ألا نذهب حسناتنا في الجدل، أو نحرقها بالغيبة والنميمة، ناهيك عن الكذب والافتراء، وترويج الشائعات والأباطيل، والخروج على مقتضى الصيام والقيام، فالصائم الحق لا يكذب، ولا يغش، ولا يخون، ولا يغدر، ولا يمكن أن يكون سبابا أو فاحشا أبدا، "وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم".





وزير الأوقاف: صلاة النوافل في البيوت تجلب البركة وتطرد الشياطين





وكان وزير الأوقاف أكد أن فرضية الصيام قائمة على رأي وخطاب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التى أكدت نصا أنه "لا يوجد أي ضرر على غير المريض بفيروس كورونا، ولا توجد أي أبحاث تثبت أي نوع من أنواع الضرر من الصيام على غير المصابين بالفيروس"، وهو ما أكدته أيضا منظمة الصحة العالمية.

وتابع جمعة، في بيان له: "ما اتخذناه من قرارات تتعلق بشأن تعليق الجمع والجماعات وصلاة التراويح بنيناه علميًّا على رأي أهل العلم والاختصاص من الجهات الطبية، وعلى رأسها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية اللتين أكدتا وما زالتا تؤكدان على خطورة التجمعات في نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد، وفقهيا على ما علمنا ديننا الحنيف إياه من أن حياة الساجد قبل عمارة المساجد، وأن الحفاظ على النفس من كل ما يعرضها للهلاك من المقاصد الضرورية الكلية لديننا الحنيف".





صلاة التراويح



وأوضح جمعة أنه بخصوص صلاة التراويح ذكرنا أن الإمام مسلم قد أفرد في صحيحه في كتاب المساجد بابًا لاستحباب صلاة النافلة في البيت، تحت عنوان: "باب استحباب النافلة في بيته وجوازها في المسجد".





وقال: "هنا عليك أن تتأمل في فقه العنوان الذي أضفى صفة الاستحباب على صلاة النافلة في البيت وصفة الجواز على صلاتها في المسجد، وذلك لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الذي أخرجه الشيخان: الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن سيدنا زيد بن ثابت (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ"، والحديث في أعلى درجات الصحة.





وأخرج الترمذي في سننه عن سيدنا زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضي الله عنه) -أيضا- عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: "أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ"، سنن الترمذي: أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَابٌ: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ".





وتابع وزير الأوقاف: "للعلم لصلاة النافلة في البيوت فوائد، منها: حصول البركة بالصلاة فيها، وشهود الملائكة لها، ونفرة الشيطان منها".





أما بخصوص صلاة قيام رمضان (التراويح)، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا زَيْدِ بْنِ ثَابِت (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اتَّخَذَ حُجْرَةً، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ " (صحيح البخاري ، كِتَابُ الْأَذَانِ بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، حديث رقم٧٣١).





واستطرد: "إذا كان الرأي على جواز صلاة التراويح في البيت وصلاتها في المسجد، مع ترجيح لهذا أو ذاك، فإن ذلك كله مرتبط بالأحوال العادية الطبيعية، لكن الأمر مختلف في أوقات النوازل والجوائح التي يتقدم فيها الحفاظ على النفس على ما سواه، وإذا كان رأي أهل العلم قد أجمع على تعليق الجمع والجماعات في المساجد حفاظًا على النفس البشرية، من باب أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على حياة الساجد من الهلاك أولى من عمارة المساجد، فإن تعليق صلاة التراويح في المساجد أولى، وإذا كان أهل العلم والاختصاص قد أكدوا أن إقامة الجمع والجماعات بالمخالفة لقرارات جهات الاختصاص إثم ومعصية فإن جمع الناس للتراويح في المساجد أو الساحات أو البدرومات أو أسطح المنازل بالمخالفة لتوجيهات جهات الاختصاص، بما قد يسهم في نقل العدوى بفيروس كورونا ويعرض حياتهم للخطر هو من باب أولى إثم ومعصية".





وقال: "علينا أن نتذكر أن الذي علمنا أن نقول في الأذان: حي على الصلاة هو رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي علمنا أن نقول في أذان النوازل (ألا صلوا في رحالكم)".





وعليه نؤكد:



١ - أن المسموح به في المساجد خلال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.





٢ - أننا نؤمل في وعي الشعب المصري العظيم وعمق حضارته وتفهمه لطبيعة الظرف الراهن ومساعدة جميع مؤسسات الدولة في إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لنتمكن معًا بفضل الله (عز وجل) ثم بالتزامنا بكل الإجراءات الوقائية، وتضرعنا بصدق إلى الله (عز وجل) أن نعبر ببلدنا إلى بر الأمان.



