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أخبار العالم

عمان تعلن السبت غرة شهر رمضان المبارك

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت سلطنة عمان، أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وذلك على عكس غالبية الدول الإسلامية الأخرى. 

وقالت السلطات في عمان، إن السبت هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك عقب تعذر رؤية هلال رمضان. 

وأعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبذلك يصبح العدد الكلي 1716 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة العمانية إنه من بين حالات الإصابة الجديدة 33 حالة لعمانيين و69 حالة حالة لغير عمانيين.

وأضافت الصحة العمانية أن عدد الوفيات هو 8 حالات وفاة؛ منذ ظهور الفيروس في البلاد.
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