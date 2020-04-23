السودان يعلن السبت غرة شهر رمضان المبارك

أعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، حيث أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان.





وقال المجمع أن السبت المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك في السودان.





وأعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى ١٦٣.





وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تعلن وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 2 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علمً بأن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم وأن معظم الحالات مخالطة لحالات مؤكدة".





وأضافت: "بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى ١٦٣ حالة، متضمنة ١٣ وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة".





والإثنين الماضي، مددت السلطات السودانية، إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام الرحلات حتى 20 مايو المقبل، واستثناء الرحلات الإنسانية.