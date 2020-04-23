بفستان محتشم.. الراقصة دينا تهنئ جمهورها بهذه الإطلالة

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة محتشمة.
وتألقت الفنانة دينا بفستان منقوش محتشم وواسع، ويتميز باللون الأبيض المنقوش بالورود ، مع وضع الحزام على منطقة الخصر ليكشف عن رشاقتها.
وهنأت الراقصة دينا جمهورها ومتابعيها ، بحلول شهر رمضان الكريم،معلقة :" كل سنة و انتوا طيبيين. رمضان كريم ".
واعتمدت دينا في الظهور على ترك خصلات شعرها الحريري منسدلا بطريقة ناعمة على كتفيها لتبدو بشكل أنيق،وارتدت بعض المجوهرات التي أضفت على الإطلالة نوعا من الرقي لتخطف بها الأنظار.
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كل سنة و انتوا طيبيين. رمضان كريم ❤️❤️
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