AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سحورك عندنا.. فول بالطحينة وطعمية بيتي وبيض بالمشروم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
اليوم اول سحور في شهر رمضان المعظم  ونقدم لكي قائمة سحور بطريقة مفصلة وبسيطة  لكل صنف وتشمل "الفول بالطحينة والبيض بالمشروم، والطعمية 

المقادير:

1 علبة فول مدمس .
ليمون .
1 معلقة كمون .
1 معلقة فلفل أحمر حلو .
2 فصوص ثوم .
2 ملاعق صلصة طماطم .
الفلفل الحار الطازج .
2 ملاعق كبيرة طحينة .
زيت الزيتون .
2 طماطم مقطعة إلي مكعبات .
البقدونس الطازج .

طريقه تحضير اول سحور :

قومي بتصفية السائل الموجود في عبلة الفول المدمس و غسل الفول جيدًا .

ضيفي الفول إلي قدرة مناسبة  وضع كمية من الماء حتي تغطي الفول جيدًا  ، بعد ذلك ضيفي الفول و الكمون  و الفلفل الحار و الملح و الفلفل و التقليب مع الفول جيدًا  و تركه ليغلي لمدة 15 دقيقة .

و في أثناء طهي الفول قومي بتجهيز طبق لإضافة صلصة الطماطم  و الطحينة و عصير الليمون  ( حوالي 1/2 ليمون )  و كمية من زيت الزيتون و الخلط جيدًا حتي تمتزج الطحينة مع الطماطم .

و بمجرد أن يتم طهي الفول ضيفي الفول المطبوخ إلي وعاء صلصة الطماطم و الطحينة و عمل خليط ناعم الملمس .

يمكنك تزيين الفول بمكعبات الطماطم و زيت الزيتون و البقدونس و الزعتر المفروم.

أصبح الأن طبق الفول بالطحينة جاهز للتقديم و تناوله دافئ .


مكونات عمل البيض بالمشروم :- 

3 بيض. مشروم. بصلة. ملح. فلفل. ثوم. زيت نباتي.
 
طريقة تحضير عمل البيض بالمشروم 

 نقوم بوضع مقلاة على النار فيها زيت. نقوم بوضع الزيت في الطاسة. نضيف البصل على الثوم ونقلب المكونات. نقوم بإضافة المشروم ونستمر في تقليب المزيج. 

نقوم بإضافة الملح ونقلب المزيج ونضع الفلفل. 

نقوم بخفق 3 بيضات ونقوم بقليها في طاسة. 
بعد أن ينضج البيض نقوم بوضع المشروم عليه. نضع البيض بالمشروم في طبق التقديم مع خبز أسمر.


طريقة عمل الطعمية 

المقادير:
 نص كيلو فول مدشوش منقوع طول الليل

خضرة ( كرات جذور بصل اخضر شبت كزبرة بقدونس) 
التوابل ملح شطه فلفل كزبرة ناعمة كمون كاري م ك بيكنج بودر بصل

طريقة تحضير الطعمية

 نصفي الماء من الفول ويغسل ويفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين ويصب في طبق 
بعد غسل وتقطيع الخضرة والبصل يفرمون في الكبه مع الثوم وباقي التوابل حتي تمام الفرم 
يوضع الخليط علي الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتي يتحانس تماما 
تحفظ في اكياس في الفريزر او تقلي في زيت غزير ساخن 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالخلطة المصرية مع عجة بالخضار

هنفطر إيه النهاردة.. فول بالطحينة وطعمية إسكندراني محشية

هنفطر إيه النهاردة.. الفول بالطحينة مع الطعمية الاسكندراني و بيض بالسوسيس

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

هنفطر إيه النهارده.. بيتزا البيض وهوت دوج و فول بالطحينة

لو مش بتعرفي تطبخيه .. 3 وصفات مختلفة لـ المشروم

ترشيحاتنا

رامز جلال أم عادل إمام.. من يربح صراع السادسة والنصف؟

في ذكرى انتشاره.. هل يلقى فيروس كورونا مصير نظيره سارس؟

لاستقبال شهر رمضان.. اللحظات الأولى لإزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة

توفيت بعد الولادة بأيام.. فيروس كورونا يمنع أمًا شابة من رؤية مولودها

قرار الحظر الجديد ..إجراءات مصيرية من الحكومة لمواجهة كورونا فى رمضان

232 حالة إيجابية.. تعليق تامر أمين على إصابات كورونا اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا

بـ الباروكة.. هبة مجدى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا