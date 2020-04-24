سحورك عندنا.. فول بالطحينة وطعمية بيتي وبيض بالمشروم

اليوم اول سحور في شهر رمضان المعظم ونقدم لكي قائمة سحور بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف وتشمل "الفول بالطحينة والبيض بالمشروم، والطعمية





المقادير:





1 علبة فول مدمس .

ليمون .

1 معلقة كمون .

1 معلقة فلفل أحمر حلو .

2 فصوص ثوم .

2 ملاعق صلصة طماطم .

الفلفل الحار الطازج .

2 ملاعق كبيرة طحينة .

زيت الزيتون .

2 طماطم مقطعة إلي مكعبات .

البقدونس الطازج .





طريقه تحضير اول سحور :





قومي بتصفية السائل الموجود في عبلة الفول المدمس و غسل الفول جيدًا .





ضيفي الفول إلي قدرة مناسبة وضع كمية من الماء حتي تغطي الفول جيدًا ، بعد ذلك ضيفي الفول و الكمون و الفلفل الحار و الملح و الفلفل و التقليب مع الفول جيدًا و تركه ليغلي لمدة 15 دقيقة .





و في أثناء طهي الفول قومي بتجهيز طبق لإضافة صلصة الطماطم و الطحينة و عصير الليمون ( حوالي 1/2 ليمون ) و كمية من زيت الزيتون و الخلط جيدًا حتي تمتزج الطحينة مع الطماطم .





و بمجرد أن يتم طهي الفول ضيفي الفول المطبوخ إلي وعاء صلصة الطماطم و الطحينة و عمل خليط ناعم الملمس .





يمكنك تزيين الفول بمكعبات الطماطم و زيت الزيتون و البقدونس و الزعتر المفروم.





أصبح الأن طبق الفول بالطحينة جاهز للتقديم و تناوله دافئ .









مكونات عمل البيض بالمشروم :-

3 بيض. مشروم. بصلة. ملح. فلفل. ثوم. زيت نباتي. طريقة تحضير عمل البيض بالمشروم

نقوم بوضع مقلاة على النار فيها زيت. نقوم بوضع الزيت في الطاسة. نضيف البصل على الثوم ونقلب المكونات. نقوم بإضافة المشروم ونستمر في تقليب المزيج.

نقوم بإضافة الملح ونقلب المزيج ونضع الفلفل.

نقوم بخفق 3 بيضات ونقوم بقليها في طاسة. بعد أن ينضج البيض نقوم بوضع المشروم عليه. نضع البيض بالمشروم في طبق التقديم مع خبز أسمر.



