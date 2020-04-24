15 معلومة سريعة تشغل عقل المسلمين حول الصيام

يستعد المسلمون لاغتنام أيام وليالي رمضان في الطاعات والعبادات، ويشغل أذهانهم الكثير من أحكام الصيام, ومعرفة المفطرات وبعض الناس يغفل عن هذه الأشياء فلا يتفقه في أمر الصيام..خلال السطور القادمة ننشر لكم أهم الأسئلة التي تشغل عقل المسلمين وهي كما يلي.





1. قراءة القرآن للمرأة كاشفة الرأس: جائزة.





2. قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.





3. إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناءً على وصية الطبيب بذلك: جائز.





4. قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.





5. الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.





6. الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر بصومه ولا يرجى شفاؤه: جائز مع الفدية.





7. الإفطار للمسافر مسافة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.





8. أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.





9. انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.





10. من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.





11. الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.





12. الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن "الله" في "الله أكبر" في بداية أذان الفجر.





13. مس المصحف للحائض: لا يجوز.





14. الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.





15. التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.