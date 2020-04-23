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توك شو

مخرج الاختيار: هتشوفوا حلقات كاملة بها معارك حربية.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:23 م
الاختيار
الاختيار
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هاني حسين
قال بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار، إن المسلسل ضخم وسوف تشاهدون 30 فيلما ضمن الأحداث.

وأضاف بيتر ميمي في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "سوف تشاهدون  حلقات كاملة بها معارك حربية وتكاليف الانتاج كانت ضخمة ".

وتابع بيتر ميمي: "القوات المسلحة وفرت لنا الامكانات التي تجعلنا نحاكي الحقيقة داخل حلقات المسلسل"، مضيفا: "مسلسل الاختيار مبني على أحداث حقيقية وراعينا تقريب أشكال الشخصيات من الشخصيات الحقيقية".

من جانبه قال الفنان أمير كرارة:" زوجة وأبناء الشهيد المنسي حضروا بعض كواليس تصوير المسلسل".

وتابع أمير كرارة: "عملنا حاجة كويسة ومهما عملنا مش هيكفي ربع ما قدمه لمصر".

واكمل أمير كرارة: "تجربة تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي تجربة عنيفة وكل فريق العمل  بذل مجهود ضخم كي يخرج المسلسل بصورة تليق بالشهيد البطل".

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