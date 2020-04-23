مخرج الاختيار: هتشوفوا حلقات كاملة بها معارك حربية.. فيديو

قال بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار ، إن المسلسل ضخم وسوف تشاهدون 30 فيلما ضمن الأحداث.





وأضاف بيتر ميمي في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "سوف تشاهدون حلقات كاملة بها معارك حربية وتكاليف الانتاج كانت ضخمة ".





وتابع بيتر ميمي: "القوات المسلحة وفرت لنا الامكانات التي تجعلنا نحاكي الحقيقة داخل حلقات المسلسل"، مضيفا: "مسلسل الاختيار مبني على أحداث حقيقية وراعينا تقريب أشكال الشخصيات من الشخصيات الحقيقية".





من جانبه قال الفنان أمير كرارة:" زوجة وأبناء الشهيد المنسي حضروا بعض كواليس تصوير المسلسل".





وتابع أمير كرارة: "عملنا حاجة كويسة ومهما عملنا مش هيكفي ربع ما قدمه لمصر".





واكمل أمير كرارة: "تجربة تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي تجربة عنيفة وكل فريق العمل بذل مجهود ضخم كي يخرج المسلسل بصورة تليق بالشهيد البطل".



