الاختيار.. أمير كرارة: حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة.. فيديو

كشف الفنان أمير كرارة بطل مسلسل الأختيار، كواليس تصوير المسلسل، قائلا:" حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة وتلقيت تدريبات الصاعقة بشكل حقيقي".
وأضاف كرارة في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، :" مسلسل الاختيار ملحمة وطنية حقيقية ويارب المسلسل يليق بتاريخ الشهيد البطل أحمد منسي".
وتابع :" زوجة وأبناء الشهيد المنسي حضروا بعض كواليس تصوير المسلسل"، مضيفا:" عملنا حاجة كويسة ومهما عملنا مش هيكفي ربع ما قدمه لمصر ".
وأكمل أمير كرارة: "تجربة تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي تجربة عنيفة وكل فريق العمل بذل مجهودا ضخما كي يخرج المسلسل بصورة تليق بالشهيد البطل".
وقال: "زمايل الشهيد المنسي ساعدونا كثيرا في تصوير المسلسل".