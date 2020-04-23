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الاختيار.. أمير كرارة: حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:08 م
امير كرارة
امير كرارة
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هاني حسين
كشف الفنان أمير كرارة بطل مسلسل الأختيار،  كواليس تصوير المسلسل، قائلا:" حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة وتلقيت تدريبات الصاعقة بشكل حقيقي".

وأضاف كرارة في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، :"  مسلسل الاختيار ملحمة وطنية حقيقية ويارب المسلسل يليق بتاريخ الشهيد البطل أحمد منسي".

وتابع :" زوجة وأبناء الشهيد المنسي حضروا بعض كواليس تصوير المسلسل"، مضيفا:" عملنا حاجة كويسة ومهما عملنا مش هيكفي ربع ما قدمه لمصر ".

وأكمل أمير كرارة: "تجربة تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي تجربة عنيفة وكل فريق العمل  بذل مجهودا ضخما كي يخرج المسلسل بصورة تليق بالشهيد البطل".

وقال: "زمايل الشهيد المنسي ساعدونا كثيرا في تصوير المسلسل".
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