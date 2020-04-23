الاختيار.. أمير كرارة: حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة.. فيديو

وأضاف كرارة في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، :" مسلسل الاختيار ملحمة وطنية حقيقية ويارب المسلسل يليق بتاريخ الشهيد البطل أحمد منسي".