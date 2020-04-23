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توك شو

مؤلف الاختيار: القوات المسلحة وفرت الدعم لنا.. وقابلت زوجة المنسي وزملاءه.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:25 م
امير كرارة
امير كرارة
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هاني حسين
قال باهر دويدار مؤلف مسلسل الاختيار، إنه بدأ العمل على فكرة مسلسل الاختيار منذ عام، مضيفا:"  حسيت إننا فارقنا فرد غالي علينا وهو الشهيد احمد المنسي".

وأضاف باهر دويدار في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، :"  قابلت زوجته وأصدقاءه وزملاءه بالقوات المسلحة  والقوات المسلحة وفرت دعم لنا  طوال فترة تصوير المسلسل".

وتابع باهر دويدار:"  قمنا بعملية بحث عن  بطولات الشهيد أحمد المنسي ، سوف نتعرف على  الشهيد احمد منسي الإنسان خلال حلقات المسلسل".

وأكمل باهر دويدار:" الشهيد احمد المنسي كان شخصية استثنائية وكل من تعامل معه اكد ان المنسي شخص استثنائي  وينال محبة الجميع".

من جانبه قال الفنان أمير كرارة:" زوجة وأبناء الشهيد المنسي حضروا بعض كواليس تصوير المسلسل"، مضيفا:" عملنا حاجة كويسة ومهما عملنا مش هيكفي ربع ما قدمه لمصر ".

وأضاف أمير كرارة: "تجربة تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي تجربة عنيفة وكل فريق العمل  بذل مجهود ضخم كي يخرج المسلسل بصورة تليق بالشهيد البطل".

وتابع امير كرارة: "زمايل الشهيد المنسي ساعدونا كثيرا في تصوير المسلسل".
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