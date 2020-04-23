مؤلف الاختيار: القوات المسلحة وفرت الدعم لنا.. وقابلت زوجة المنسي وزملاءه.. فيديو

قال باهر دويدار مؤلف مسلسل الاختيار، إنه بدأ العمل على فكرة مسلسل الاختيار منذ عام، مضيفا:" حسيت إننا فارقنا فرد غالي علينا وهو الشهيد احمد المنسي ".





وأضاف باهر دويدار في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، :" قابلت زوجته وأصدقاءه وزملاءه بالقوات المسلحة والقوات المسلحة وفرت دعم لنا طوال فترة تصوير المسلسل".





وتابع باهر دويدار:" قمنا بعملية بحث عن بطولات الشهيد أحمد المنسي ، سوف نتعرف على الشهيد احمد منسي الإنسان خلال حلقات المسلسل".





وأكمل باهر دويدار:" الشهيد احمد المنسي كان شخصية استثنائية وكل من تعامل معه اكد ان المنسي شخص استثنائي وينال محبة الجميع".





من جانبه قال الفنان أمير كرارة:" ز وجة وأبناء الشهيد المنسي حضروا بعض كواليس تصوير المسلسل"، مضيفا:" عملنا حاجة كويسة ومهما عملنا مش هيكفي ربع ما قدمه لمصر ".





وأضاف أمير كرارة: "تجربة تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي تجربة عنيفة وكل فريق العمل بذل مجهود ضخم كي يخرج المسلسل بصورة تليق بالشهيد البطل".





وتابع امير كرارة: "زمايل الشهيد المنسي ساعدونا كثيرا في تصوير المسلسل".