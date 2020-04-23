شريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء ويخلع نظارته لأول مرة

طلب الفنان رامز جلال من شريف عامر على الهواء خلع النظارة، و بالفعل قام شريف بالاستجابة لرامز، و ورد شريف عامر " منك لله يا رامز".





قال الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى، إن الإعلامى شريف عامر جلس على كرسي رامز المجنون، موضحًا "شريف كان عامل أنه جامد فى الأول و الكل هيشوف اللى حصل معاه".