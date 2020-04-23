شريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء ويخلع نظارته لأول مرة

طلب الفنان رامز جلال من شريف عامر على الهواء خلع النظارة، و بالفعل قام شريف بالاستجابة لرامز، و ورد شريف عامر " منك لله يا رامز".
قال الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى، إن الإعلامى شريف عامر جلس على كرسي رامز المجنون، موضحًا "شريف كان عامل أنه جامد فى الأول و الكل هيشوف اللى حصل معاه".
وأكد رامز أن النجاح الذي تحقق ببرامج المقالب طوال السنوات الماضية هو كرم من الله، وأعرب عن حبه للإعلامي شريف عامر ولجمهوره العظيم.
وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى شريف عامر، أنه تم صبغه فى المصبغة، مؤكدًا "مفيش كوافير يعرف يعمل شعري أنا عمله فى المصبغة".
وتابع : " انا حرقت شعري وبعد كده عملت فيه حاجات مختلفة، وأكد أن هناك شخصا يدعى زيزو هو من قام بعمل شعرى ليظهر بهذا الشكل".
وأشار رامز جلال إلى أنه يسعى لتقديم عمل جديد ينال إعجاب المواطنين، وطالب من جميع زملائه الذى تعرضوا للمقالب بمسامحته.
ولفت إلى أن "بدأنا للتحضير لرامز منذ 7 أشهر وتم بذل مجهود كبير للخروج بهذا الشكل.. واحنا الآن فى مرحلة المونتاج وأول حلقة ستعرض غدًا الجمعة".