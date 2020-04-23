بـ الباروكة.. هبة مجدى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

شاركت الفنانة هبة مجدي
متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مميزة من كواليس مسلسل فرصة تانية التى تشارك فيه فى رمضان.
وتألقت هبة مجدي
في أحدث ظهور لها بلوفر باللون الأسود، لتعتمد على الاحتشام والبساطة في ظهورها الأخير، وبعض الصور الأخيرة اعتمدت على ارتدائها الباروكة لتتناسب مع شخصيتها فى المسلسل الجديد التى تشارك فيه.
وظهرت هبة مجدي
بشعرها البني القصير المنسدل بطريقة جذابة على كتفيها، حيث أنها من الفنانات التي تميل إلى ترك شعرها بدون أي نوع من أنواع الإكسسوار.
ومن الناحية الجمالية وضعت هبة مجدي
اللون البينك في الشفاه، مع عدم التكلف في استخدام مستحضرات التجميل.
وهنأت الجمهور بحلول شهر رمضان معلقة:" كل سنة و انتم طيبين..مريم "فرصة تانية " رمضان ٢٠٢٠.. معالجة درامية محمد سيد بشير..تأليف مصطفي جمال هاشم اخراج مرقص عادل.. انتاج سينرجي