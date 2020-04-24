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تعددت الروايات واختلفت الآراء.. سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم.. وأهم أسماء الشهر الكريم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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هدير علاء
شهر رمضان هو الشهر الوحيد من شهور السنة الذي ذُكر في القرآن الكريم؛ وقد تعددت أسماء شهر رمضان في الإسلام، ومنها على سبيل المثال "شهر الله".. "شهر القرآن".. "شهر الآلاء".. "شهر النجاة".. وغيرها.

ومن المعروف أن شهر رمضان اقترن على مر العصور بأعظم آيات المجد والانتصار، إذ أن أهم مواقف القتال التي انتهت بانتصار الحق على الباطل وقعت في رمضان، بداية من غزوة بدر، التي وقعت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة؛ وفي رمضان كان الفتح الأكبر عندما دخل الرسول (صلى الله عليه وسلم) مكة والتف أهلها حول الفاتح الأعظم.

وشهد شهر رمضان أيضًا واحدة من أهم المعارك التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي، وهي معركة "عين جالوت" التي انتهت بانتصار المسلمين على المغول، كما شهد فتح المسلمين للأندلس على يد القائد "طارق بن زياد".

أما في العصر الحديث، فقد شهد الشهر الكريم في عام 1973 الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر- العاشر من رمضان.

سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم:

اختلفت الآراء وتعددت الروايات فيما يتعلق بهذا الشأن؛ ووفقًا لما جاء في كتاب بعنوان "رمضانيات.. أدب- فن- نوادر" للكاتب "مصطفى عبد الرحمن"، فإنه يقال إن شهر رمضان سُمي بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب ويحرقها بالأعمال الصالحة، وقيل إنه مشتق من "رمض".. والرمضاء شدة الحر، وسُمي بذلك للارتماض من حر الجوع والعطش.

وقيل أيضًا أن السبب وراء هذه التسمية يرجع إلى أن القلوب تأخذ فيه الموعظة والتفكير في أمر الحياة الآخرة، كما تكتسب صخور الفيافي (الصحراء الواسعة) ورمالها من حرارة الشمس؛ كما ذُكر أن العرب كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان أي يدقونها ويشحذونها بين الحجارة استعدادًا للحرب في شوال قبل حلول الأشهر الحرام.

وفي السياق ذاته، قال "ابن دريد": إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة أسموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته فسُمي به؛ وشهر رمضان مأخوذ من "رمض الصائم".. يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش.

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن رمضان مشتق من "رمض"، وفي ذلك إشارة إلى حر الصيف، مما يدل على الفصل الذي وقع فيه هذا الشهر في فصول السنة، عندما كان العرب القدماء دائبين على محاولة التوفيق بين سنتهم والسنة الشمسية.
تعددت الروايات واختلفت الآراء.. سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم.. وأهم أسماء الشهر الكريم
تعددت الروايات واختلفت الآراء.. سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم.. وأهم أسماء الشهر الكريم
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