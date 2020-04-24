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أخبار العالم

74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:31 ص
74 إصابة جديدة بفيروس
74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
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شيماء مصطفى
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت سلطنة عمان، اليوم الجمعة،  74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة العُمانية، أن من بين الإصابات، 35 حالة لعمانيين، و 39 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح إجمالي الإصابات للحالات المسجلة في السلطنة 1790.

كما سجلت سلطنة عمان، حتى الآن 9 وفيات، فيما تماثلت 325 حالة للشفاء.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أكدت أن الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 2,7 مليون شخص، بارتفاع بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.

وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة أن الجائحة التي شملت 185 دولة، أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.

ولم يطرأ أي تغير على قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء أو تسلسلها، حيث تبقى الولايات المتحدة على رأسها مع نحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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