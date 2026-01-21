خفض حرارة حتى 70% وخط إنتاج جديد للزجاج.. وزير الاستثمار يبحث توسعات سان جوبان في مصر



عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مسؤولي شركة «سان جوبان» العالمية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، لبحث فرص تعزيز الاستثمارات القائمة للشركة في السوق المصري، واستعراض خططها التوسعية في مجالات مواد البناء والحلول المستدامة، بما يدعم توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.



وتناول اللقاء استعراض تواجد شركة «سان جوبان» في مصر، حيث تُعد من الشركاء الصناعيين الرئيسيين، وبدأت نشاطها في السوق المصري منذ عام 2008، ونجحت خلال تلك الفترة في التوسع التدريجي وتعميق أنشطتها الصناعية، بما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري واستقرار مناخ الاستثمار.

وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقدير الدولة لحجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في مصر، مؤكدًا ترحيب الحكومة بخطط التوسع الجديدة، خاصة ما يتعلق بإنشاء خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح، لما يمثله من إضافة نوعية للقطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الصادرات الصناعية، موضحًا أن استخدام مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير يُعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الاستثمارية، في ظل ما تمتلكه الدولة من مقومات تنافسية وبنية تحتية داعمة للصناعة.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو شركة «سان جوبان» التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة في السوق المصري، مشيرين إلى استثماراتها في مشروعات الطاقة الشمسية بهدف الاعتماد على كهرباء مستدامة بنسبة 100% في بعض العمليات الصناعية، إلى جانب تقديم حلول بناء متطورة، من بينها زجاج التحكم الشمسي الذي يسهم في خفض الحرارة بنسبة تتراوح بين 60% و70%، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة في المباني ويدعم توجهات البناء المستدام.

وفي ختام اللقاء، أعرب مسؤولو «سان جوبان» عن ثقتهم في السوق المصري، مشيدين بجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ومؤكدين تطلعهم لمواصلة التوسع وضخ استثمارات جديدة، مع توجيه الدعوة لوزير الاستثمار لحضور افتتاح خط إنتاج الزجاج الثاني المقرر خلال شهر نوفمبر المقبل.