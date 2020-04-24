تخفيض إجراءات.. قرارات إماراتية جديدة لمواجهة كورونا في رمضان

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها في دبي خلال شهر رمضان.





وذكرت اللجنة أن القرار يأتي تماشيًا مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الخاص بتخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتبارًا من اليوم الجمعة 24 أبريل الجاري، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.





وحظرت اللجنة على المطاعم السماح بتقديم البوفيهات المفتوحة واستمرار حظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان والتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص فضلا عن استخدام الكمامات ومواد التعقيم.





كما تضمنت القرارات إلزام المطاعم باستخدام أغراض المائدة ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والمعالق والشوك والسكاكين البلاستيكية.



