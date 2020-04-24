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أخبار العالم

تخفيض إجراءات.. قرارات إماراتية جديدة لمواجهة كورونا في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:38 ص
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها في دبي خلال شهر رمضان. 

وذكرت اللجنة أن  القرار يأتي تماشيًا مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الخاص بتخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتبارًا من اليوم الجمعة 24 أبريل الجاري، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وحظرت اللجنة على المطاعم السماح بتقديم البوفيهات المفتوحة واستمرار حظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان والتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص فضلا عن استخدام الكمامات ومواد التعقيم.

كما تضمنت القرارات إلزام المطاعم باستخدام أغراض المائدة ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والمعالق والشوك والسكاكين البلاستيكية. 

كما أكدت أنه سيسمح للمطاعم المتواجدة خارج مراكز التسوق تقديم خدمات التوصيل واستقبال المتسوقين وفق طاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع الحفاظ على التباعد المكاني بمعدل مترين لكل فرد والالتزام بشروط التعقيم المطلوبة أيضا.
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