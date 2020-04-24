AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شفاء 115 حالة جديدة.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:28 ص
ارتفاع المتعافين
ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا في الكويت
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الوزير، إن 115 مصابا بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 613 حالة.

وأكد الصباح أن التحاليل والفحوصات المخبرية أثبتت شفاء الحالات، والتي سيتم نقلها للجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 190 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوزت 2,7 مليون شخص، إذ زادت بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.

وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.

ولا تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأعلى إصابة ووفاة بفيروس كورونا، بنحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 18 حالة

الكويت تعلن شفاء 5 حالات من فيروس كورونا

الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

الكويت تسجل حالات شفاء جديدة من كورونا.. وهذه جنسيتهم

الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 81 حالة

شفاء 9 حالات من كورونا في الكويت بإجمالي 142 متعافيا

ترشيحاتنا

بعد نجاح الموسم الأول.. بداية الموسم الثاني من "كريزي تاكسي" على الحياة

أعمال شهر رمضان 2020 .. 10 أمور تجعلك من الفائزين بفضائل الشهر الكريم

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

هجوم شرس على سارة سلامة بسبب يا أنا يا جدو

الحكومة توضح 8 حقائق عن كورونا.. وتنفي 10 شائعات.. فيديو جراف

أخبار الفن .. هجوم شرس على سارة سلامة .. وأول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

سعر ومواصفات شيري اريزو chery arrizo 5 .. صور

طبيبة تشارك فيديو مؤلما لطفلها بعد إصابته بـ كورونا وتوجه هذه النصيحة