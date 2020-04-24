شفاء 115 حالة جديدة.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الوزير، إن 115 مصابا بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 613 حالة.





وأكد الصباح أن التحاليل والفحوصات المخبرية أثبتت شفاء الحالات، والتي سيتم نقلها للجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 190 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.





وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوزت 2,7 مليون شخص، إذ زادت بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.





وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.





وأضافت الجامعة أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.





ولا تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأعلى إصابة ووفاة بفيروس كورونا، بنحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.