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رياضة

بسب قانون شمال أفريقيا.. الجزائر تقاضي تونس في الفيفا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:02 م
فري الترجي التونسي
فري الترجي التونسي
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محمد السعيد
كشف تقرير تونسي، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بشكوى في الفيفا ضد الاتحاد التونسي، بسبب قانون شمال إفريقيا.

وذكر موقع فوت "24"، أن تطبيق قانون معاملة لاعبو شمال أفريقيا كمحلين، ساهم في غزو اللاعبين الجزائرين للدوري التونسي، حيث بلغ عددهم 22.3%، من عدد اللاعبين الأجانب بمسابقة الدوري.

وأضاف الموقع، أن الاتحاد الجزائري تقدم بشكوى ضد الاتحاد التونسي لدى الفيفا، بسبب قانون اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين،مرتكزا على الفصل الرابع للأحكا العامة من قانون الفيفا الخاص بالتمييز.

وتابع الموقع:" أن الاتحاد الجزائري شدد في شكواه للفيفا، أن الاتحاد التونسي لم يستشر أي من دول اتحاد شمال إفريقيا قبل تطبيق القانون في تونس، ليضعف بذلك الدوري الجزائري مقابل تقوية الفرق التونسية، خاصة في المنافسات القارية.

وأشار الموقع، أن شكوى الاتحاد الجزائري لم تقتصر على الجانب الرياضي، حيث اعتبرأن القانون الخاص بلاعبي شمال أفريقيا، حرم أندية الدوري الجزائري من عائدات مهمة، مقابل استفادة الفرق التونسية لللاعب الجزائري بصفقات قياسية على غرار مع حدث مع بغداد بو نجاح يوسف البلايلي.






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