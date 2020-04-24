فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة.. زكى نجيب محمود على قناة هيئة الكتاب غدا

تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ فى التاسعة من مساء غد السبت؛ على قناتها على يوتيوب؛ مشاركة الفيلسوف الكبير الدكتور زكى نجيب محمود بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام ١٩٨٨ ، ضمن مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”.

وتذيع قناة الهيئة 14 حلقة على موقع يوتيوب الخاص بها؛ لمشاركات شخصيات مصرية عظمى بمختلف التخصصات؛ فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال ثلاثة عقود مضت، قام على إعدادها المخرج والمونتير أحمد أبو زيد بإشراف مدير مركز المعلومات بهيئة الكتاب إسلام بيومى.

وبحسب الدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة؛ يتاح تباعا لجمهور المبادرة الأرشيف المرئي لندوات ومشاركات شخصيات مصرية عظمى بمختلف تخصصاتها؛ تواجدت بدورات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ العام 1988 وحتى العام 2018 ، بخلاف خاصية تحميل إصدارات مختارة للهيئة عبر موقع وزارة الثقافة.

وتضم باقة الأرشيف المرئي المتاح للبث خلال شهر رمضان؛ مشاركات الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، سعد الدين وهبة، الفنان محمود يس، الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، الفنانة يسرا، الشاعر سيد حجاب، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الشاعر فاروق جويدة، الفنان يحيى الفخرانى، الدكتور أحمد زويل، الأديب العالمي نجيب محفوظ، الكاتب الصحفى أنيس منصور؛ والكابتن محمود الخطيب.





زكي نجيب محمود: من أبرز فلاسفة العرب ومفكريهم في القرن العشرين، وأحد رُوَّاد الفلسفة الوضعية المنطقية. وصَفَه العقاد بأنه «فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة؛ فهو مفكِّرٌ يصوغ فكره أدبًا، وأديبٌ يجعل من أدبه فلسفة.»

وُلِد زكي نجيب محمود في قرية «ميت الخولي عبد الله» بمحافظة دمياط في أول فبراير سنة ١٩٠٥م، والتحق بكُتَّاب القرية، وعندما نُقِل والده إلى وظيفةٍ بحكومة السودان أكمَلَ تعليمَه في المرحلة الابتدائية بمدرسة «كلية غوردون»، وبعد عودته إلى مصر أكمَلَ المرحلةَ الثانوية، ثم تخرَّجَ في مدرسة المُعلمين العليا بالقسم الأدبي سنة ١٩٣٠م، وفي سنة ١٩٤٤م أُرسِل في بعثةٍ إلى إنجلترا حصل خلالها على «بكالوريوس الشرفية من الطبقة الأولى» في الفلسفة من جامعة لندن؛ لينال بعدَها مباشَرةً درجةَ الدكتوراه في الفلسفة من كلية الملك بلندن سنة ١٩٤٧م.